Die Fassade der alten Rühlmannschen Orgelbauanstalt in Zörbig macht viel her. Jetzt soll das Haus seinen zweiten Frühling erleben.

Zörbig/MZ - Die Farbe ist vom Mauerwerk längst verschwunden. Türöffnungen sind zugemauert. Der Boden ist nicht mehr als Beton. So trostlos alles aussieht: Hier schlägt das Herz der Orgelbauanstalt, die Wilhelm Rühlmann 1883 in Zörbig errichten ließ und der er schnell zu einem großen Namen im mitteldeutschen Raum verhalf. Mehr als 450 Orgeln wurden in der Werkstatt gebaut. Das ist Jahrzehnte her. Jetzt soll sie zu neuer Blüte erwachen.