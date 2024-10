Brunnenriegel Nordost saniert Neue Brunnen gegen verseuchtes Grundwasser in Bitterfeld-Wolfen: Millionen für Dekontamination

Großinvestiton gegen Umweltsünden in Bitterfeld-Wolfen: Der Brunnenriegel Nordost am Bayer-Areal ist für 8,3 Millionen Euro erneuert worden. Nun ist er in Betrieb und reinigt jährlich 1,4 Millionen Kubikmeter verseuchtes Wasser, bevor es in die Mulde fließt. Wie das alles funktioniert.