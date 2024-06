Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Raguhn/MZ. - Es wird kurz laut im Gruppenraum, als Hausmeister Matthias Klugmann den Gitarrenhalter an der Wand anbringt. Wenige Handgriffe später kann das Instrument seinen Platz finden – eines der unzähligen Objekte, das Kinder und Erzieher in den kommenden Jahren sicherlich bei schönen Stunden in der neuen Raguhner Kita unterstützen wird. Die gute Nachricht vorweg: Neubau und Umzug der Kindertagesstätte am Markeschen Platz sind abgeschlossen. Alle Möbel sind an ihrem Platz, die Räume eingerichtet. Nur wenige Handwerker sind am Freitag noch in den beiden Etagen unterwegs. Dafür sind umso mehr Erzieherinnen dabei, ihren zukünftigen Arbeitsort einzurichten. Bilder werden aufgehängt, kleine Möbel zusammengebaut, Matten finden Platz.