Roitzsch/MZ. - In Roitzsch werden Nägel mit Köpfen gemacht. Eine neue Halle entsteht zur „Verbesserung der Feuerwehrinfrastruktur“, wie alle lesen können, die auf der Teichstraße an der Sekundarschule und am bestehenden Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr vorbeispazieren. Überraschen dürfte denjenigen, der mit den Schwierigkeiten der Baubranche vertraut ist, das anvisierte Datum der Fertigstellung: 2025.

