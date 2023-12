Kirchhof an der Kirche wird saniert Nachlass von 10.000 Euro - Warum ein Vermächtnis einer Dame in Sandersdorf Folgen hat

Für den Kirchhof des evangelischen Gotteshauses in Sandersdorf gibt es den Nachlass einer Einwohnerin, Pläne und ein Team, das den Ort der Stille begeh- und erlebbar machen will. Was dabei zu beachten ist.