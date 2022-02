Nach Verpuffung in Großzöberitz: Mitarbeiter doch schwerer verletzt und hoher Sachschaden

Großzöberitz/MZ - Der Arbeitsunfall am Donnerstag in einem Gewerbegebiet in Großzöberitz hat sich im Nachhinein schwerer dargestellt, als zunächst angenommen. Ein 35-jähriger Mitarbeiter ist dabei laut Polizei mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht worden. Lebensgefahr bestehe laut einer Mitteilung der Polizei aber nicht.

Neben Polizei und Rettungskräften waren 17 Kameraden der umliegenden Feuerwehren vor Ort. Der Schaden wird laut der Ermittler der Polizei derzeit auf 150.000 bis 250.000 Euro geschätzt.

Bei der Firma IVT (Industrie-Veredelungstechnik) war es am Donnerstag gegen 10.45 Uhr zu einer Verpuffung gekommen. In einer Werkhalle hatten sich Aluminiumpulver oder -staub plötzlich entzündet - was schließlich zu einer Verpuffung geführt hatte. Der Brand musste mit Spezialfeuerlöschern zum Ersticken gebracht werden.

Zu den Hintergründen des Unfalls laufen derzeit noch Ermittlungen.