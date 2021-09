Nach Unfall auf der A9 bei Bitterfeld: Polizei ermittelt jetzt wegen Fahrerflucht

Bitterfeld/MZ - Nach dem Unfall auf der Autobahn 9 am Donnerstagnachmittag, hat die Polizei weitere Details zum Unfallhergang veröffentlicht: So war ein 66-jähriger BMW-Fahrer gegen 16.44 auf der A9 zwischen Thurland und Wolfen in Richtung München auf der linken Fahrspur unterwegs.

Plötzlich wechselte ein Kleintransporter von der mittleren auf die linke Fahrspur, der BMW-Fahrer versuchte nach links auszuweichen und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen.

Ein hinter ihm fahrender Ford kollidierte mit den Trümmerteilen. Der Kleintransporter hielt inzwischen ebenfalls kurz auf dem Standstreifen, setzte seine Fahrt aber dann unerlaubt fort.

Die Beifahrerin des BMW wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro.

Dass insgesamt vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren, hat sich hingegen nicht bestätigt: Zwar waren an der Unfallstelle am Nachmittag weitere Fahrzeuge zu sehen, laut eines Polizeisprechers waren diese aber nicht am Unfall selbst beteiligt. Dabei könne es sich etwa um Zeugen oder Ersthelfer handeln, welche die Arbeit vor Ort unterstützt haben.