Eine Bande hatte deutschlandweit ihr Unwesen getrieben. Verurteilt wurden sie allerdings nicht in Sachsen-Anhalt.

Nach Sprengung der Deutsche-Bank-Filiale in Wolfen: Fünf Täter erhalten lange Haft

Kriminalität in Wolfen

Wolfen/MZ. - Nach der Sprengung eines Bankautomaten der Deutschen Bank in Wolfen im Oktober 2021 und weiterer Straftaten sind inzwischen fünf Männer an den Landgerichten Frankfurt am Main und Darmstadt zu Freiheitsstrafen zwischen zwei Jahren und acht Monaten und neun Jahren und zehn Monaten verurteil worden, teilte die Staatsanwaltschaft Dessau mit.