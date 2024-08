Großeinsatz am Dienstag Nach schwerem Arbeitsunfall im Chemiepark Bitterfeld: Zwei Arbeiter schweben in Lebensgefahr

Nach einem schweren Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag in der Säurestraße in Bitterfeld laufen die Ermittlungen, was tatsächlich passiert ist. Vier Mitarbeiter einer Reinigungsfirma wurden schwer verletzt.