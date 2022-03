Nach Sanierungsarbeiten: Netto in Wolfen öffnet im neuen Gewand

Netto in Wolfen-Krondorf hat wieder geöffnet.

Wolfen/MZ - Die Netto-Filiale in der Krondorfer Straße 123 in Wolfen hat nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten seit Dienstag wieder geöffnet. Laut Mitteilung des Unternehmens werden in der Fuhnestadt auf 830 Quadratmeter Verkaufsfläche mehr als 5.000 Artikel angeboten.

Besonderes Augenmerk werde auf Frische, Qualität und Regionalität gelegt, heißt es weiter. Zum Sortiment gehören zusätzlich gut 400 ökologisch zertifizierte Produkte. In Wolfen besteht im Vorkassenbereich zudem die Möglichkeit in einer Filiale von „Ihr Bäcker“ einzukaufen. Der Discounter verfügt über 76 Parkplätze.