Die Landwirte in Anhalt sind stresserfahren. Während sie bei der Milchproduktion frohlocken, drückt sie der Schuh beim Agrardiesel und der Düngung. Berlin spielt für sie eine große Rolle.

Nach Protesten und Blockaden: Bauern in der Region Anhalt setzen auf Berlin und den Wandel

Landwirtschaft in Anhalt

Aktuell lohnt sich die Milchviehhaltung wie hier in Bobbau. Allerdings haben sich in der Region viele Betriebe von der Tierhaltung verabschiedet.

Salzfurtkapelle/MZ. - Die Preise für Milch passen. Die Ernte bei Feldfrüchten fiel so schlecht nicht aus. Eigentlich beste Voraussetzungen für die Landwirtschaft in der Region. Doch Thomas Külz warnt. „Himmelhochjauchzend ist nicht“, sagt der Landwirt, der Vorstandschef der in Salzfurtkapelle ansässigen Agrargenossenschaft Löberitz ist und im Ehrenamt dem Bauernverband Anhalt vorsteht.