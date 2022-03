Nach pandemiebedingter Schließung im Dezember: Woliday in Wolfen plant Neustart im April

Wolfen/MZ - Wasserratten dürfen frohlocken. Das Woliday in Wolfen steht vor dem Neustart. Im 1. April soll der Badetempel wieder öffnen. Das hat Heiko Landskron, Geschäftsführer der Bäder- und Servicegesellschaft, bestätigt. Für das Woliday würde damit eine weitere lange Pause zu Ende gehen.

Pandemiebedingt ist das Bad in Wolfen-Krondorf seit seit 8. Dezember geschlossen. Zusätzlicher Kontrollaufwand und gesetzlich vorgeschriebene maximale Besucherzahlen waren auch wirtschaftlich zur Herausforderung geworden. Um zumindest ein Badeangebot in der Stadt vorzuhalten und gleichzeitig den Schwimmunterricht sowie das Vereinsschwimmen sicherzustellen, konzentrierte sich die Bädergesellschaft seitdem allein auf das Sportbad „Heinz Deininger“ in Bitterfeld.

Das Woliday war in der Vergangenheit immer wieder über Monate geschlossen

Der Neustart in Wolfen ist allerdings auch mit Einschränkungen verbunden. Laut Woliday-Mitarbeiter Daniel Willner werden zwar der Innen- und der Außenbereich mit den diversen Becken und Rutschen geöffnet. „Die Saunalandschaft bleibt aber in Wolfen noch geschlossen.“ Willner weist außerdem darauf hin, dass der Neustart immer im Zusammenhang mit der Entwicklung der Corona-Pandemie zu betrachten ist. Im Klartext: Man öffnet, kann aber auch nicht ausschließen, wegen neuer Verordnungen noch einmal die Notbremse ziehen zu müssen.

Das Woliday war in der Vergangenheit immer wieder über Monate geschlossen. Erst Mitte Juli 2021 startete der Badebetrieb neu. Ab November war nur geimpften und genesenen Personen der Eintritt erlaubt. Seit 8. Dezember ist das Haus komplett geschlossen.

Informationen zum Badeangebot, Zugangsvoraussetzungen und Preisen im Netz unter www.woliday.de.