Nach Ladendiebstahl in Raguhn fragt die Polizei: Wer erkennt das Fahrrad des Täters?

Raguhn/MZ - Nach einem Ladendiebstahl am Mittwoch, 23. März, gegen 19.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Halleschen Straße in Raguhn-Jeßnitz hat der unbekannte männliche Täter ein schwarzes Fahrrad des Herstellers „Kalkhoff“ zurückgelassen.

Auf dem Gepäckträger ist ein schwarzer Fahrradkorb montiert. Da nicht auszuschließen ist, dass das Zweirad auch aus einer Diebstahlshandlung stammt, bittet die Polizei um Hinweise auf den eigentlichen Eigentümer.

Hinweise gehen an Tel.: 03493/3010 oder per Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de.