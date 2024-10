Chang Cheng Liu musste am Herzen operiert werden und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Nun hat Volleyball-Erstligist VC Bitterfeld-Wolfen reagiert und einen neuen Trainer verpflichtet.

BITTERFELD/MZ. - Die Bundesliga-Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen bekommen einen neuen Cheftrainer. Wie der Verein in dieser Woche die Mannschaft und am Donnerstagabend die Öffentlichkeit informierte, wird Rubin Woloschin am 1. November das Amt übernehmen.