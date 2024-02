Dass sich auch Familien in der wiedereröffneten Bibliothek wohlfühlen, zeigt Kai Tkalec mit seinen Kindern Adriana und Valentin.

Roitzsch/MZ. - Die Sektkorken knallen im Rathaus. Ganz klar: Es gibt was zu feiern. Das findet auch Roitzsch’ Ortsbürgermeister Mario Willer (Unabhängiges Bündnis), der nicht nur den Sekt aufmacht, sondern auch lobende Worte findet. „Ich freue mich, dass wir endlich wieder einen richtigen Platz haben“, sagt er. Platz für was? Für Bücher. Denn am Dienstagnachmittag ist die Roitzscher Bibliothek im Alten Rathaus feierlich wiedereröffnet worden.