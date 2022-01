Nach Aufgabe des Feuerwehr-Standorts: Kameraden planen Trauerakt mit Kranzniederlegung in Wolfen

Wolfen/MZ - Es wird ein Trauerritual. Ein Großteil der bisherigen Mitglieder der Löscheinheit Wolfen-Altstadt will am Freitagabend Abschied von ihrem außer Dienst gestellten Feuerwehrgebäude nehmen. Das dürfte sehr emotional werden. Geplant ist eine Kranzniederlegung vor der Feuerwache in der Bunsenstraße 1. Dafür wurde sogar eine Traueranzeige unter dem Motto „Gekämpft, gehofft und doch verloren“ veröffentlicht - was durchaus als ein stilles Zeichen des Protests verstanden werden kann.

Zusammenlegung der Löscheinheiten ist sehr umstritten

Die beiden zuvor getrennten Einheiten Altstadt und Wolfen-Nord wurden auf Beschluss des Stadtrats zum Jahreswechsel zusammengelegt - am Standort Wolfen-Nord. Das hatte im Vorfeld zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Die Feuerwehrmitglieder der Altstadt fühlten sich übergangen und zu wenig gehört. Sie hatten vehement für eine Fusion an ihrem Standort plädiert. Doch die Entscheidung fiel letztlich anders aus.

Für viele langjährige Feuerwehrmitglieder ist dieser Vorgang allerdings eine Art Déjà-vu. Denn bereits 1996 musste die Feuerwehr Wolfen-Altstadt ihr Gerätehaus in der Thalheimer Straße aufgeben und in die Bunsenstraße ziehen. Auch damals hatten die Mitglieder mit einer Trauerveranstaltung von dem Traditionsstandort Abschied genommen. An einem großen aufgestellten Kreuz war damals ein Trauergesteck niedergelegt worden.

Ähnlich, so verlautet es aus den Reihen der Feuerwehr, soll auch der Abschied am Freitag ab 18 Uhr zelebriert werden. Voraussichtlich werde wieder ein Holzkreuz aufgestellt und ein Trauerkranz oder Gebinde niedergelegt. Man sei traurig und wolle dankbar der Zeit gedenken, die man im ehrenamtlichen Einsatz in der Wehr für die Bevölkerung verbringen durfte, heißt es.

Keine Uniformen beim Trauerakt

Der Abschied am Feuerwehrhaus wird durch die Mitglieder allerdings als Privatpersonen erfolgen, Feuerwehruniformen werden also nicht zu sehen sein. Auch Freunde und Bekannte sowie frühere Mitglieder der Wehr werden erwartet. Die Feuerwehr Wolfen-Altstadt wurde am 26. Juli 1926 gegründet. Die Löscheinheit hatte im Jahr 2021, also vor der Zusammenlegung, noch 27 aktive Mitglieder. Hinzu kamen die Alten- und Ehrenabteilung sowie die Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr, aus der der Nachwuchs für die ehrenamtliche Einsatztruppe gewonnen wurde.