Alles neu bei der Entsorgung Nach Ärger mit Remondis - So startet 2026 die Ausgabe der Gelben Säcke in Raguhn-Jeßnitz

Die Verteilung der Gelben Säcke im Landkreis Anhalt-Bitterfeld erfolgt ab 2026 nicht mehr an die Haushalte. Das sorgt für viel Ärger. Die Kommunen suchen nach Lösungen. In Raguhn-Jeßnitz sind nun 22 Termine in verschiedenen Orten geplant.