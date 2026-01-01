weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Alles neu bei der Entsorgung: Nach Ärger mit Remondis - So startet 2026 die Ausgabe der Gelben Säcke in Raguhn-Jeßnitz

Eil:
Brände, Verletzte, Streits: Erste Silvester-Bilanz für Sachsen-Anhalt
Brände, Verletzte, Streits: Erste Silvester-Bilanz für Sachsen-Anhalt

Alles neu bei der Entsorgung Nach Ärger mit Remondis - So startet 2026 die Ausgabe der Gelben Säcke in Raguhn-Jeßnitz

Die Verteilung der Gelben Säcke im Landkreis Anhalt-Bitterfeld erfolgt ab 2026 nicht mehr an die Haushalte. Das sorgt für viel Ärger. Die Kommunen suchen nach Lösungen. In Raguhn-Jeßnitz sind nun 22 Termine in verschiedenen Orten geplant.

Von Frank Czerwonn 01.01.2026, 12:00
Gelbe Säcke werden in beiden Rathäusern ausgegeben.
Gelbe Säcke werden in beiden Rathäusern ausgegeben. (Foto: Dallmann)

Raguhn/MZ. - Durch den Wechsel des Entsorgers der Gelben Säcke im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ab Januar 2026 werden die benötigten Säcke nicht mehr an die Haushalte verteilt. Stattdessen müssen die Bürger diese selber abholen.