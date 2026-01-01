Eil:
Alles neu bei der Entsorgung Nach Ärger mit Remondis - So startet 2026 die Ausgabe der Gelben Säcke in Raguhn-Jeßnitz
Die Verteilung der Gelben Säcke im Landkreis Anhalt-Bitterfeld erfolgt ab 2026 nicht mehr an die Haushalte. Das sorgt für viel Ärger. Die Kommunen suchen nach Lösungen. In Raguhn-Jeßnitz sind nun 22 Termine in verschiedenen Orten geplant.
01.01.2026, 12:00
Raguhn/MZ. - Durch den Wechsel des Entsorgers der Gelben Säcke im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ab Januar 2026 werden die benötigten Säcke nicht mehr an die Haushalte verteilt. Stattdessen müssen die Bürger diese selber abholen.