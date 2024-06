„Muss erst was passieren?“ Kita in Bobbau sammelt Spenden für extra Geschwindigkeitsanzeige

Bobbau/MZ. - Man sind die schnell unterwegs! Und das in einer 30-er Zone. Auf der „Alte(n) Straße“ nehmen Pkw und Lkw Fahrt auf. Nicht erst seit heute. Die Sicherheit der Bobbauer Kinder ist in Gefahr, finden Eltern und Erzieher der Kindertagesstätte „Pumuckl“. Auch Mutter Jana Eisert macht sich Sorgen, nicht nur um Sohn Tom. „Muss erst was passieren?“