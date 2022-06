Motor und Motivator: Bitterfelder Berufsschulchef nimmt Abschied

Bitterfeld/MZ - Hier ein Händedruck. Dort ein kurzes Nicken. Und immer wieder freundliche Worte. Rainer Woischnik macht, was ein Gastgeber tut. Er empfängt die Besucher, schenkt ihnen die Aufmerksamkeit. Es geht um den vor 32 Jahren gegründeten Verein der Freunde und Förderer der gewerblich-technischen Schule. Es geht um 22 Jahre Berufsschulzentrum „August von Parseval“, um die Berufsbildenden Schulen Anhalt-Bitterfeld. Und es geht um ihn. Woischnik geht in den Ruhestand. Als Schulleiter war der 66-Jährige am Freitag das letztes Mal in Aktion.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<