„Mysteriöse Kriminalfälle der DDR“ Mord in Wald bei Burgkemnitz - ZDF sucht für geplante Dokureihe nach neuen Zeugen

Am 9. September 1978 ereignete sich im Wald bei Burgkemnitz ein Mord an einer Frau aus Wolfen. Gibt es Zweifel am Täter?