Mobiler Blitzer auf der A9 - Skoda-Fahrer ist 48 km/h zu schnell und missachtet sechs Schilder

Brehna/MZ - Bei einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachung haben Beamte der Dessauer Autobahnpolizei am Dienstagnachmittag einen jungen Skoda-Fahrer überführt. Der Mann war auf der A9 in Richtung München unterwegs und wurde in Höhe Brehna das erste Mal „geblitzt“.

Bei erlaubten 100 km/h war der Mann 48 km/h zu schnell. Bei seiner Tour gen Süden missachtete der 24-Jährige insgesamt sechs Hinweisschilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung - festgehalten auf Video. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.