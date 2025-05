Sandersdorf/MZ. - Unterwegs, im Homeoffice, auf dem Land: Eine stabile Mobilfunkverbindung hat große Bedeutung, ist fast unverzichtbar geworden. Daran erinnert die Stadt Sandersdorf-Brehna und weist auf die bundesweite Mobilfunk-Messwoche hin.

Selbst mit App testen - Aktion läuft bis Anfang Juni

Die läuft noch bis zum 1. Juni und ist eine Einladung an alle, die selbst aktiv werden wollen, um die flächendeckende Mobilfunkversorgung zu verbessern. Basis für die Datenerfassung ist die kostenlose App der Bundesnetzagentur zur Breitbandmessung, mit der die Netzverfügbarkeit jederzeit einfach per Smartphone gemessen werden. Dabei ist es unerheblich, wo der Teilnehmer gerade unterwegs ist. „In der Stadt oder im ländlichen Raum: Die Teilnehmer helfen mit, ein aktuelles Bild der Mobilfunkversorgung aus der Nutzerperspektive in Deutschland zu erstellen“, heißt es in der von der Sandersdorf-Brehnaer Stadtverwaltung geteilten Mitteilung der Bundesnetzagentur. Die während der Messwoche gewonnenen Daten sollen Erkenntnisse über das Nutzererlebnis liefern, mit denen eine Steigerung der Qualität der Mobilfunkversorgung erreicht werden kann.

Die Netzagentur verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Mobilfunk heute praktisch überall eine wichtige Rolle spielt: auf dem Weg zur Arbeit, im Urlaub oder beim Spazierengehen im Wald. Die Netzverfügbarkeit entscheidet zudem darüber, ob Navigation funktioniert, Nachrichten gesendet werden können oder wichtige Anrufe, wie zum Beispiel Notrufe, durchkommen. Eine zuverlässige und leistungsfähige Mobilfunkinfrastruktur ist die Grundvoraussetzung für digitale Teilhabe und eine vernetzte Gesellschaft, stellen die Verantwortlichen der Mobilfunk-Messwoche fest. Weitere Informationen im Internet unter www.check-dein-netz.de.

Kostenlose App stehen zur Verfügung.

Sie machen außerdem darauf aufmerksam, dass mit der jetzt angelaufenen Mobilfunk-Messwoche ein wichtiges Vorhaben der neuen Bundesregierung umgesetzt wird. Danach soll die Netzqualität verstärkt anhand des tatsächlichen Nutzererlebnisses beurteilt werden. Die App der Bundesnetzagentur zur Breitbandmessung ist kostenlos für Android und iOS in den App-Stores verfügbar. Nach dem Download kann die Messung sofort gestartet werden.