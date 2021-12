Mitsubishi streift bei Salzfurtkapelle einen Leitpfosten - 60-Jährige schwer verletzt

Salzfurtkapelle/MZ - Auf der Kreisstraße 2066 ist am Mittwochmorgen kurz vor Salzfurtkapelle eine 60-Jährige mit ihrem Mitsubishi in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw streifte gegen 7 Uhr einen Leitpfosten und kam in einer Buschgruppe zum Stehen.

Die Fahrerin musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ihr Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Auch er wurde zur Erstversorgung in eine medizinische Einrichtung gebracht. Die Polizei schätzte den Schaden an dem Auto auf etwa 3.000 Euro.