Mitsubishi kracht bei Stumsdorf mit Fahrzeugheck gegen Baum - Beifahrerin verletzt

Stumsdorf/MZ - Die 27-jährige Fahrerin eines Mitsubishi war am Samstag auf der K 2063 von Rieda nach Stumsdorf unterwegs und war dort in einen Unfall verwickelt. Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Fahrzeugheck mit einem Baum. Das Auto fuhr danach quer über die Fahrbahn und kam auf einem Acker zum Stehen.