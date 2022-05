Mitarbeiter in Gespräch verwickelt - Mann stiehlt in Roitzsch und Bitterfeld Handys

Roitzsch/Bitterfeld/MZ - Gleich in zwei Friseursalons im Altkreis sind am Mittwoch mit der gleichen Masche Handys gestohlen worden. Die Polizei prüft nun, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen.

Fall Nummer eins ereignete sich gegen 12.15 Uhr in Roitzsch. Ein Mann kam laut Polizei in ein Friseurgeschäft in der Ernst-Thälmann-Straße, legte eine mitgebrachte Zeitschrift auf den Verkaufstresen und verwickelte eine Mitarbeiterin in ein Gespräch. Kurz danach verließ er das Geschäft mit der Zeitschrift und dem Handy der Friseurin, das ebenfalls auf dem Tresen lag. Es hatte einen Wert von rund 300 Euro. Der Verdächtige war 1,55 bis 1,60 Meter groß, schlank, etwa 30 Jahre alt und hatte kurze dunkle Haare. Er soll eine schwarz-weiß karierte Jacke, eine helle Hose und ein dunkles Basecap getragen haben.

Ein ähnlicher Vorfall trug sich dann gegen 12.45 Uhr in einem Haarsalon in der Friedensstraße in Bitterfeld zu. Auch hier betrat ein Mann das Geschäft, unterhielt sich kurz mit einer Angestellten und verließ wenige Minuten später wieder den Laden. Danach stellte die Mitarbeiterin fest, dass mit dem Mann auch ihr ungefähr 400 Euro teures Smartphone verschwunden war.