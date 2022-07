Mit Zeitung abgelenkt - Dieb erbeutet bei Bitterfelder Friseur vierstelligen Betrag

Der Mann hatte das Geschäft in Bitterfeld am Montagvormittag betreten und war bis in einem Büroraum gekommen. Dort lenkte er die Mitarbeiterin ab.

Bitterfeld/MZ - Einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich hat ein dreister Dieb am Montag in Bitterfeld erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Täter gegen 11.30 Uhr ein Friseurgeschäft am Ratswall betreten. Nachdem er sich im Laden umgesehen hatte, begab er sich in einen Büroraum und traf dort auf eine Angestellte. Diese verwickelte er in ein Gespräch über eine mitgebrachte Zeitung, welche er kurzzeitig auf einen dortigen Geldstapel ablegte.

Kurz darauf verließ er hastig das Geschäft in Richtung der Grüne Lunge. Erst im Nachhinein bemerkte die Angestellte das Fehlen des Geldes. Der Täter soll circa 1,70 Meter groß sein, schwarze Haare und Vollbart tragen und eine gedrungener Statur haben. Bekleidet war er mit einer dunklen langen Hose und einem hellblauen Hemd. Er trug Mundschutz.