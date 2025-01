In der Steinfurther Straße in Wolfen ist am Freitagabend, 10. Januar, der Penny-Markt überfallen worden. Eine vierstellige Summe wurde erbeutet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Penny in der Steinfurther Straße in Wolfen.

Wolfen/MZ. - In der Steinfurther Straße in Wolfen ist am Freitagabend, 10. Januar, der Penny-Markt überfallen worden. Das haben am Montag Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt – verbunden mit einem Zeugenaufruf.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte am Freitag gegen 18.30 Uhr ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann den Markt betreten, war in den Kassenbereich gelaufen und hatte dort „unter Vorhalt eines pistolenartigen Gegenstandes“ – so die Polizei – die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Kassiererin übergab Bargeld im unteren vierstelligen Bereich an den Täter. Dieser flüchtete anschließend. Eine wenig später eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen.

Weil der Mann neben der Sturmhaube auch noch einen Mund-Nasen-Schutz trug, gibt es nur eine vage Beschreibung. Der Täter soll nach Angaben der Verkäuferin wischen 30 und 50 Jahre alt sowie etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug einen grünen Pullover mit Tarnmuster, seitlichen Taschen und Kapuze, dazu eine dunkle Hose und dunkle Schuhe sowie schwarze, dünnere Winterhandschuhe aus Stoff. Der Mann war deutschsprachig.Zeugen des Überfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter Tel.: 0340/6 00 02 91 zu wenden. Auch die E-Mail [email protected] kann genutzt werden.