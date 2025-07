Der VC Bitterfeld-Wolfen hat mit Cristian Imhoff den fünften Coach in zwei Jahren. Warum der Volleyball-Bundesligist künftig auch eine neue Heimat haben könnte.

Mit neuem Team und neuen Trainer auch in eine neue Halle?

Bitterfeld/MZ. - An der Goitzsche waren sie mit Hund Muna schon spazieren, auch den Bitterfelder Bogen, die charakteristische Stahlbrücke im Süden der Stadt, haben Cristian Imhoff und seine Frau Mai bereits besucht. Das Paar ist dabei, anzukommen in der neuen Wahlheimat, wie es auf Instagram mit der Welt geteilt hat. Am Mittwochabend wurde Imhoff als neuer Trainer beim Volleyball-Bundesligisten VC Bitterfeld-Wolfen präsentiert.