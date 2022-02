Mit fast zwei Promille - 24-Jähriger kracht in Muldenstein gegen eine Hauswand

Der Atemalkohltest beim Autofahrer in Muldenstein verlief postiv.

Muldenstein/MZ - Für einen 24-jährigen VW-Fahrer endete die Fahrt am Samstag kurz nach 23 Uhr an einer Hauswand in Muldenstein.

Laut Polizei war der Mann auf der Jeßnitzer Straße mit Fahrtrichtung Friedersdorf unterwegs. In der Kurve Jeßnitzer Straße/Friedersdorfer Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den dortigen Grünstreifen und kollidierte mit der Hauswand eines Wohnhauses.

Während der Unfallaufnahme stand für die Beamten schnell fest, dass der Mann zu sehr dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille.

Es wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.