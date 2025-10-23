Es kann nur eine Himmelsscheibe geben? Michael Domke findet das nicht. Der ehemalige Schlosser aus Thalheim zeigt Handwerkskunst auf Erden und behält immer den Blick in die unendlichen Weiten.

Thalheim/MZ. - Es kann nur eine geben! Von wegen. Michael Domke ist da ganz anderer Meinung. Bei ihm gehe es um die einzig Wahre. Mit einem Lächeln ist der Thalheimer auf dem Weg zu einem Tischchen. Das präsentiert sich ganz in Weiß. Festlich. Damit seinem Schatz die richtige Aufmerksamkeit zuteil wird. Der lag nämlich lange im Verborgenen. Nun ist er da, der richtige Moment. Findet der Rentner. Thalheims Himmelsscheibe darf ans Licht.