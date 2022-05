Mit 2.000 Teilnehmern: Goitzsche-Marathon in Bitterfeld gestartet

Am Stadthafen ist das Sporthighlight auch ein Familienspektakel. Party ist bis zum späten Nachmittag.

Seit 9 Uhr sind die ersten Läufer beim Goitzsche-Marathon in Bitterfeld unterwegs.

Bitterfeld/MZ - Sie laufen wieder: Seit 9 Uhr sind die Ausdauer-Asse beim Goitzsche-Marathon unterwegs: unter ihnen die mehrfache Welt- und Europameisterin Yvonne van Vlerken und der Deutsche Meister Marcus Schöfisch. Beide sind an der Spitze eines riesigen Feldes gestartet.

„Wir haben 1.500 Meldungen von Aktiven auf der Marathon- und Halbmarathondistanz, über 10 Kilometer, im Nordic Walking. Dazu kommen noch 500 Bambinis“, sagt Jörg Jipka, sportlicher Leiter des Events, das mehr als reiner Sport ist.

Denn der Start- und Zielbereich im Bitterfelder Stadthafen hat sich am Sonntag in eine Partymeile verwandelt. Hier herrscht Volksfeststimmung - bis zum späten Nachmittag. „Besucher sind willkommen“, betont Lipka und kündigt an, dass die besten Läufer kurz vor Mittag im Ziel einkommen werden.