Meyer Burger eröffnet Fabrik - Seit Dienstag werden in Thalheim wieder Solarzellen produziert

Meyer Burger will in Thalheim Europas größte Solarzellenproduktion etablieren. Ein Teil der Anlagen ist betriebsbereit, der andere wird montiert.

Thalheim - Die Sonne scheint wieder über Thalheim. Das zu sagen, scheut sich Gunter Erfurt nicht. Er ist Chef von Meyer Burger. Das Schweizer Unternehmen hat am Dienstag seine Produktion im Solar Valley offiziell in Betrieb genommen. Noch sind keine Solarzellen ausgeliefert. Doch Erfurt, der per Video zugeschaltete sachsen-anhaltische Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) lieferten bereits.

Von „Renaissance der Solarzellenproduktion“ spricht der Minister. Und Haseloff erklärt, dass „kein Weg an erneuerbaren Energien vorbeiführt. Wir machen Ernst mit dem Kohleausstieg“. Gunter Erfurt schließlich stellt klar, dass Meyer Burger kein Strohfeuer abbrennen will. Zehn Jahre nach dem Zusammenbruch großer Teile des Solar Valleys soll es vorwärts gehen. „Wir sind hierher gekommen, um zu bleiben“, geht Erfurt in die Offensive.

155 Millionen Euro investiert Meyer Burger in Thalheim und in die Modulfabrik im sächsischen Freiberg

Und erklärt, dass die in Thalheim produzierten Solarzellen 20 Prozent mehr Energie liefern als die Modelle der Konkurrenz. Hightech aus Deutschland mache das möglich. Die Technologie und die Idee, in der Endstufe mit mehreren Tausend Mitarbeitern und einer Jahresleistung von fünf Gigawatt im Spiel der Großen mitzuspielen, hat mehrfach überzeugt. Die Aktionäre von Meyer Burger stimmten im letzten Sommer einer Kapitalerhöhung zu, die den Aufstieg vom Technologiehersteller zum Solarzellenproduzenten erst möglich machte. Das Land Sachsen-Anhalt unterstützte die Ansiedlung finanziell.

Sven Lübke hat Erfahrung in der Branche. Er setzt große Hoffnung in seinen Job. (Foto: Michael Maul)

155 Millionen Euro investiert Meyer Burger in Thalheim und in die Modulfabrik im sächsischen Freiberg. An beiden Standorten sollen im Sommer 350 Mitarbeiter beschäftigt werden. Gut die Hälfte ist in Thalheim im Einsatz. Sven Lübke gehört dazu. Was im Großen gilt, gilt im Kleinen auch für den Akener. Er hatte lange in einem Solarunternehmen in Thalheim gearbeitet. „Auf- und am Ende abgebaut“, sagt er und hofft auf den dauerhaften Job. Die Anlagen, in denen die Zellen entstehen, kennt er. Es kann losgehen.

„Die Auftragsbücher sind gut gefüllt“

In Thalheim soll die Technik im Juli auf Hochtouren laufen. Das muss sie auch. „Die Auftragsbücher sind gut gefüllt“, bestätigt Unternehmenssprecherin Anne Schneider und verfolgt die Inszenierung zum Betriebsstart. Musik, sehr viel Licht und ein Blick auf die erste Fertigungslinie. Alles ist bereit in Thalheim. Das können Interessierte auch auf der Internetseite des Unternehmens verfolgen. Meyer Burger hat seinen Standort zur Filmkulisse und die Gäste der Eröffnung zu Hauptdarstellern gemacht.

Im Film kommt auch Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) zu Wort. Er lobt Meyer Burger und Thalheim. Weil der Standort immer schon neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen war. Und weil florierende Unternehmen am Ende auch für ein Steuerplus im Stadtsäckel sorgen. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. (mz)

Der Film zur Eröffnung des Werkes kann im Netz unter www.meyerburger.com angesehen werden.