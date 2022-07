Metalldiebe dringen in Logistikzentrum in Bitterfeld ein - Schaden im vierstelligen Bereich

In dem Logistikzentrum in Bitterfeld wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Es wurden mehrere hundert Meter Kabel zum Abtransport bereitgelegt.

Bitterfeld/MZ - Unbekannte haben sich am Wochenende Zutritt zu einem Logistikzentrum in der Robert-Griesbach-Straße in Bitterfeld verschafft, das sich derzeit im Bau befindet.

Nachdem die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Innenraum eingedrungen waren, trennten sie laut Polizei etwa 100 Meter Kabel ab und legten es für den Abtransport bereit. Zudem stahlen sie vom Grundstück ungefähr 150 Meter Kupferkabel sowie circa 200 Meter bereits verbaute Blitzableiter.

Die Schadenshöhe bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich.