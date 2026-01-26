Bei der 3. Landesmeisterschaft im „Mensch ärgere Dich nicht“ beweist Sandersdorf erneut Ausnahmequalitäten – bei der Organisation, beim Verlieren und beim Gewinnen.

„Mensch ärgere Dich nicht, außer Du spielst gegen Oma & Opa Aschi“ - Wer in Sandersdorf den Titel holte

Verstärkung am Tisch 5: Christine Aschenbach (2. v. r.) wird von Enkelsohn Frederick und von Tochter Anja (l.) in der Vorrunde unterstützt.

Sandersdorf/MZ. - „Oma hat schon als Kind alle abgezockt.“ Das Spieltalent und der Ehrgeiz von Christine Aschenbach sind in der Familie Legende. Tochter Anja hat beides bereits fast vier Jahrzehnte lang zu spüren bekommen, mittlerweile ist Enkelsohn Frederick jeden Dienstag bei den Großeltern gefordert. Dort heißt es dann „Mensch ärgere Dich nicht“. Doch das klappt nur selten.