Mehrere Werbebanner in Wolfen werden Opfer von Zerstörungsorgie

Die zerstörten Banner vom Container an der Leipziger Straße in Wolfen wurden kurz nach der Zerstörungsorgie entfernt.

Wolfen/MZ - In Wolfen sind in einer offenbar gezielten Aktion vor kurzem gleich mehrere Werbebanner zerstört worden. Dabei handelt es sich sowohl um kommunale als auch um gewerbliche Werbung sowie um Hinweise auf Veranstaltungen in der Region. Sie alle waren entlang an der Leipziger Straße angebracht.