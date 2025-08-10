Auf der 9 hat es am Sonntagmorgen zwischen Bitterfeld-Wolfen und Halle einen schweren Unfall gegeben. Die Autobahn war voll gesperrt.

Mehrere Verletzte bei Unfall der A9 bei Dessau - Audi rast an Stauende in einen VW Multivan

Die Situation auf der A9 direkt nach dem Unfall.

Dessau/MZ. - Auf der A9 südlich von Dessau ist es am Sonntagmorgen, 10. August, zu einem schweren Unfall gekommen. Dieser geschah gegen 7.15 Uhr zwischen den Abfahrten Bitterfeld-Wolfen und Halle/B100 in Richtung München.

Nach ersten Informationen war dort zuerst ein Auto in die Leitplanke der Autobahn gekracht, es bildete sich ein Rückstau. In diesem soll gegen 7.50 Uhr der Fahrer eines Audi das Stauende übersehen und ungebremst auf einen VW T5 Multivan aufgefahren sein.

Da durch die Leitstelle etwa sechs bis acht Verletzte gemeldet wurden, wurde ein so genannter „ManV“ ausgelöst, ein „Massenanfall von Verletzten“. Entsprechend groß war das Aufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Laut Angaben vom Lagezentrum soll es sich wahrscheinlich aber drei Verletzte gegeben.

Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehren beendet, die A9 ist am Vormittag aufgrund der Bergungsarbeiten voll gesperrt.