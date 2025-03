E-Bike-Fahrer in Bitterfeld steht unter Einfluss von Alkohol und Cannabis, doch das sind längst nicht alle Vergehen, die ihm vorgeworfen werden.

Mehrere Vergehen eines 38-Jährigen in Bitterfeld: Polizei stellt zudem Haftbefehl fest und weist ihn in ein Gefängnis ein

Unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis - hier ein Drogentest - wurde am Samstagabend in Bitterfeld ein 38-Jähriger von der Polizei gestellt.

Bitterfeld/MZ. - Bei ihrer Streifenfahrt haben Polizeibeamte des Revierkommissariats Bitterfeld-Wolfen am Samstagabend in der Walther-Rathenau-Straße in Bitterfeld ein E-Bike festgestellt. Jenes fuhr motorbetrieben, jedoch ohne Versicherungskennzeichen. Der 38-jährige Fahrzeugführer konnte keinen Versicherungsschutz nachweisen. Weiter wurde bei ihm erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt: Ein Test ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Zudem wurde bei einem durchgeführten Betäubungsmittel-Schnelltest festgestellt, dass er unter Einfluss von Cannabis stand. Das war jedoch noch nicht alles. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl besteht. Den haftbefreienden Betrag konnte er nicht aufbringen, so dass er nach einer Blutentnahme in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Es wurden ein Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn eingeleitet.