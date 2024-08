In die Freizeitanlage in Gossa wurden mehr als 50.000 Euro investiert. Ein Großteil des Geldes stammt aus Spenden. Jetzt wird die Anlage offiziell eingeweiht.

Das neue Spielplatzareal in Gossa wird eröffnet.

Gossa/MZ. - Bald darf geklettert, gekickt und gerutscht werden. Das teilt die Muldestausee-Verwaltung mit und lenkt die Aufmerksamkeit in Richtung Gossa. Dort wird am Freitag, 9. August, der neue Spielplatz übergeben. Punkt 14.30 Uhr startet die kleine Party in der Straße der Jugend/Ecke Bundesstraße 100. Eingeladen sind alle Kinder, Eltern und Junggebliebene.