Kultur auf Tour Mehr als nur ein Auftritt: Oper Leipzig besucht Erich Kästner-Schule in Bitterfeld-Wolfen

Musiker des Gewandhausorchesters zu Leipzig sind zusammen mit der Komparserie der Oper Leipzig auf kleiner Tournee durch die Klassenzimmer. Halt gemacht wird auch in der Erich Kästner-Schule in Bitterfeld-Wolfen. Was alles zum Konzert dazugehört.