„Marktplatz on Tour“: Produkte aus Region im Fokus beim Markttreiben in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - „Wir wollen in Ruhe schauen, um regionale Produkte zu entdecken.“ Sophie Oppermann war am Samstag nicht die einzige mit großem Interesse an den Angeboten der 33 Händler, die sich bei „Marktplatz on Tour“ zentral in Bitterfeld aufgebaut hatten. Den ganzen Samstag über strömten Besucher herbei. Ziegenkäse, Bisonfleisch, Halberstädter Würstchen, Köthener Kaffee waren nur einige der Produkte, die beim Stop der Tour zum Probieren und Kaufen zur Auswahl standen.

„Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagte Stefan Neumann von der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, dem Veranstalter. Bereits die Vorbereitung sei sehr gut gelaufen. Fünf Mal gebe es den Marktplatz on Tour im Jahr, Händler und Städte können sich bewerben.

„Manche Aussteller begleiten uns über die gesamte Strecke, andere sind bei regionalen Stops dabei.“ Korbmachermeister Mike Heßler aus Bad Düben war mit seinem Stand dabei, um Besucher mit einer Alternative zur Plastiktüte zu versorgen.