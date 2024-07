Mit Hilfe aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am Sonntag gegen 17.30 Uhr einen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer stellen können.

Mann war auf der B100 aufgefallen: Betrunkener Nissan-Fahrer wird in Plodda gestoppt

Plodda/MZ. - Mit Hilfe aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am Sonntag gegen 17.30 Uhr einen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer stellen können.

Der 65 Jahre alte Mann war aus Richtung Pouch auf der B 100 in Richtung Gossa unterwegs. Hier fiel er nach Angaben der Polizei durch zu dichtes Auffahren und eine unsichere Fahrweise auf. In der Alten Hauptstraße in Plodda stoppte der Mann seinen Nissan und stieg aus. Dabei hatte er Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten.

Vorbeifahrende Autofahrer hielten ebenfalls an und verhinderten die Weiterfahrt. Die hinzugerufene Polizei führte einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 1,7 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angewiesen und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.