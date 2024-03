Lupenreine Inspiration - Junge Frauen setzen Mode und Edelsteine in Bitterfeld in ein anderes Licht

Bitterfeld/MZ. - Moderne Kunst trifft im Kreismuseum neuerdings auf historische Elemente der Bitterfelder Chemie-Wirtschaft. Vergangenen Freitag wurde dort die Ausstellung „Gems through the lens – Synthetische Edelsteine in neuem Licht“ eröffnet. Die farbenfrohe Neuinterpretation richtet sich sowohl an Modebegeisterte als auch an Fotografiefans.