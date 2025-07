Der Nachricht kam per Post. Und der 80-Jährige aus Anhalt-Bitterfeld fiel darauf rein.

Lotterie-Gewinn von 235.000 Euro? Senior aus Bitterfeld-Wolfen verliert Geld an Betrüger

Der angebliche Lotterie-Gewinn wurde per Brief angekündigt.

Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Ein 80 Jahre alter Mann aus Bitterfeld-Wolfen ist auf Betrüger hereingefallen und hat so einen fünfstelligen Betrag verloren. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt. Dort hatte der Senior auf Montag, 21. Juli, Anzeige erstattet.

Der Mann hatte zuvor eine schriftliche Benachrichtigung einer Lotterie erhalten. Darin hieß es, dass er Gewinner einer Ziehung sei. Den vermeintlichen Gewinn in Höhe von 235.000 Euro sollte der 80-Jährige aber erst nach der Zahlung einer Gebühr im unteren fünfstelligen Bereich erhalten. Der Rentner kam dieser Aufforderung nach. Nachdem der Mann daraufhin eine weitere Zahlungsaufforderung erhielt, ohne dass der Gewinn in Sicht war, bemerkte er den Betrug. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Die Polizei weist noch einmal darauf hin, bei Gewinnversprechen vorsichtig zu sein. Insbesondere wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an die Zahlung einer Geldsumme. Bei seriösen Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an Bedingungen geknüpft.

Mehr Informationen erhalten Bürgerinnen und Bürger auf jeder Polizeidienstelle oder beispielsweise auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Länder unter www.polizei-beratung.de. Auch bietet die Polizei Präventionsveranstaltungen an.