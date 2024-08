Greppin/MZ. - Am Wochenende war das Gelände der Longhorns am Reitsportzentrum Greppin der Hotspot für Country- und Tanzbegeisterte. Das jährliche Countrytanzfest der Greppiner Longhorns zog zahlreiche Tanzbegeisterte an, die vor allem von den Line-Dance-Workshops der Tanztrainerin Jessica Spruth-Kreiselt begeistert waren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.