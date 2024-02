Probleme auch an anderen Stellen Linden fallen in der Zörbiger Lindenstraße - Arbeiten werden noch in dieser Woche abgeschlossen

Eine Baumschau hatte sieben beschädigte Lindenbäume in Zörbig in den Blickpunkt gerückt. Auch in der Straße Am Wall fallen Bäume. In der Wilhelmstraße werden neue gepflanzt.