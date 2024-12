Zörbig/MZ. - Am Wochenende verwandelte die Schlossweihnacht das Zörbiger Schlossareal in ein festliches Lichtermeer. Trotz Regen und kühler Temperaturen lockte das erweiterte Programm zahlreiche Besucher an. Bürgermeister Matthias Egert (CDU) sagte: „Dieses Fest zeigt, wie lebendig unsere Gemeinschaft ist. Vereine, Schulen und Unternehmen sorgen mit großem Engagement dafür, dass die Schlossweihnacht ein besonderes Erlebnis ist“.

Vielfalt im Mittelpunkt

Die Schlossweihnacht begann am Freitagabend mit einer offiziellen Begrüßung. Die Musikschule Fröhlich stimmte das Publikum mit weihnachtlichen Klängen ein, bevor das „Chrismas DJ Set“ mit modernen Beats viele Gäste zum Verweilen und Feiern animierte. Der Samstag stand ganz im Zeichen der Kinder.

Die Gruppen aus den Kita „Max und Moritz“ Zörbig sowie „Abenteuerland“ Quetzdölsdorf brachten mit fröhlichen Liedern und Tänzen Leben auf die Bühne. Am Nachmittag zog der Weihnachtsmann die Aufmerksamkeit der Jüngsten auf sich und verteilte kleine Überraschungen. Musikalische Akzente setzte am Abend das Duo Thing, das den Tag stimmungsvoll abschloss. Der Sonntag führte das Wochenende mit besinnlichen Momenten zu einem harmonischen Abschluss. Schüler der Grundschule Zörbig und Löberitz sowie Kinder des Horts begeisterten die Gäste mit Gedichten und Liedern. Am Nachmittag schuf der Chor Spören gemeinsam mit dem Bläserkreis aus Niemberg eine festliche Atmosphäre. Den Höhepunkt bildete das Adventskonzert in der nahen Kirche St. Mauritius. „Das Konzert ist jedes Jahr ein Highlight und bringt Ruhe in die hektische Adventszeit“, so Pfarrer Oliver Behre.

Neben den kulturellen Darbietungen bot die Schlossweihnacht ein breites Angebot an kulinarischen Spezialitäten und handgefertigten Dekorationen. Monika Höhne vom Heimatverein Zörbig sagte: „Sicher wären bei Sonnenschein mehr Leute aufs Schlossgelände gekommen, doch wir haben zahlreiche kleine Handarbeitsgeschenke verkauft, und die Schokoäpfel sowie der Kinderpunsch sind sehr gut gegangen“. Torsten Schmidt vom Zörbiger Fußballverein nahm das Wetter mit Humor: „Durch individuelle Fehler von oben und wegen mangelnder Chancenverwertung haben wir das Heimspiel aus der Hand gegeben“, scherzte er. „Trotzdem sind wir zufrieden, und es macht in der Gemeinschaft Spaß.“

Schüler der Grundschule Zörbig trugen Gedichte und Lieder vor. Foto: Thomas Schmidt

Der Schortewitzer Ortsbürgermeister Martin Rausch (UWS) zeigte sich stolz: „Ich mag das Flair und bin auch wegen meiner Enkeltochter rübergekommen. Sie steht mit der Grundschule beim Weihnachtsprogramm auf der Bühne“. Auch die Zörbiger Ortsbürgermeisterin Kristin Schöllner (Bürger für Zörbig) lobte die Veranstaltung: „Die Kinder auf der Bühne und alle Beteiligten geben sich die größte Mühe. Die Stimmung passt, auch wenn es etwas ungemütlich ist“.

Kräppelchen sind der Renner

Carola Hiller-Wieser, Betreiberin einer Losbude und eines Standes mit süßen Leckereien, zog ein ähnliches Fazit: „Es könnte besser laufen, trotzdem kommen zahlreiche Kinder, und für das Wetter kann niemand etwas. Doch die frischen Kräppelchen laufen super“.

Yvonne Eisfeld, Leiterin der Großzöberitzer Kita, kann das bestätigen: „Die Atmosphäre hier ist toll, die Kräppelchen schmecken. Wir kommen jedes Jahr, um Freunde zu treffen und die Adventsstimmung zu genießen, doch es ist ganz schön kalt“.

Bürgermeister Matthias Egert hob hervor, dass die Planungen für die Schlossweihnacht im kommenden Jahr bereits begonnen haben: „Wir freuen uns, dass so viele trotz des Wetters gekommen sind, und wollen diese Tradition weiterführen. Auch im nächsten Jahr möchten wir ein Fest schaffen, das Menschen zusammenbringt und Freude bereitet.“