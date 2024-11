Auf der Alten Leipziger Straße in Bobbau ist am Dienstag, 12. November, bei einem Unfall ein 17-jähriger Simson-Fahrer leicht verletzt worden.

Leipziger Straße in Bobbau: Sturz von 17-jährigem Simson-Fahrer führt zu Auffahrunfall zweier Autos

Bobbau/MZ. - Auf der Alten Leipziger Straße in Bobbau ist am Dienstag, 12. November, bei einem Unfall ein 17-jähriger Simson-Fahrer leicht verletzt worden.

Der Jugendliche hatte gegen 6.50 Uhr die B 184 aus Richtung Bobbau in Richtung Wolfen befahren. Beim Einscheren nach einem Überholmanöver kam der 17-Jährige zu Sturz und verletzt sich. Im Gegenverkehr kam es daraufhin zum Zusammenstoß zweier Autos, da der vorausfahrende VW vom 36-jährigen Fahrer abgebremst werden musste. Eine nachfolgende 20-jähriger Fahrzeugführer eines Renault kollidiert mit dem verzögernden VW.

Neben einem Sachschaden von etwa 500 Euro am Krad und den Verletzungen des 17-Jährigen entstanden an den Autos Schäden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Beide Autofahrer wurden ebenfalls leicht verletzt.