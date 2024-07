Auf frischer Tat Laute Geräusche reißen Sandersdorferin aus dem Schlaf: Einbrecher flüchtet auf dem Fahrrad

In der Nacht zum Freitag, 12. Juli, hat die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Ernst-Borsbach-Straße in Sandersdorf einen Einbrecher überrascht.