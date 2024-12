Walter Schmidt ist am 1. November verstorben. Er wurde 90 Jahre alt.

Pouch/MZ. - Die Gemeinde Muldestausee trauert um ihren ehemaligen Bürgermeister Walter Schmidt, der am 1. November 2024 im Alter von 90 Jahren verstarb.

Schmidt, seit 1938 mit nur wenigen Unterbrechungen Bürger von Muldenstein, war ein herausragender Kommunalpolitiker. Als Gründungsmitglied der SPD in Muldenstein engagierte er sich ab 1990 in Gemeinde- und Kreispolitik und war 22 Jahre lang Bürgermeister der Ortschaft Muldenstein – ein Rekord. Durch seinen Einsatz und Weitblick trug er maßgeblich zur Entwicklung der Gemeinde bei, etwa bei der Bildung der Einheitsgemeinde und zahlreichen Infrastrukturprojekten.

Während seiner Amtszeit setzte Schmidt bedeutende Meilensteine um, darunter die Sanierung des Herrenhauses, den Ausbau des Klosterspeichers und den Neubau einer Turnhalle, die die Gemeinschaftsschule Muldenstein nachhaltig stabilisierte. Zu seinen Errungenschaften zählen auch die Gruftöffnung unter der Kirche, der Bau einer Kläranlage sowie die Pflasterung aller Straßen in Muldenstein, die 2003 gefeiert wurde. „Schmidt war einer, der Visionen verwirklichte, auch wenn deren Erfolg anfangs unsicher schien. Seine Arbeit und Projekte prägen das Leben in der Region bis heute“, so die Gemeinde. Sein Tod bedeute einen großen Verlust.

Neben dem politischen Wirken bleibt Schmidt auch als engagierter Bürger und Familienmensch in Erinnerung. Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) würdigt ihn: „Wir werden Walter Schmidt für seine Verdienste als Bürgermeister und Bürger in besonderer Erinnerung behalten und ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.“