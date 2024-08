Landkreis tritt in die Pedale - Was steckt hinter den dreiwöchigen Umstieg auf das Rad?

Wolfen/MZ. - Sie heißen „Rosenkranz“, „Schlafradler“, „I want to ride my bicycle“, „Reisegruppe Chaos“ oder „Offenes Team Raguhn-Jeßnitz“. Mit solch fantasievollen Namen gehen die Teams ins Rennen, die im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bei der deutschlandweiten Aktion „Stadtradeln“ mitmachen. 40 sind bislang angemeldet. Und obwohl die dreiwöchige Aktion erst am Sonntag gestartet ist, haben manche davon schon mehr als 400 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt.